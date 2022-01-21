Лукашенко назвал проект Основного закона "Конституцией будущего"

Проект Основного закона Беларуси, вынесенный на республиканский референдум 27 февраля, Александр Лукашенко назвал "Конституцией будущего", отвечая в пятницу на вопросы журналистов. Самое главное, пояснил он, все "мы должны за эти два-три года научиться жить по закону. Ни влево, ни вправо. Тогда не будет и двоевластия", а все органы и ветви власти будут заниматься своим делом, включая главу государства, парламент, Всебелорусское народное собрание, правительство.

Президент положительно оценил перспективы нового документа, выразив уверенность в том, что общество научится жить по закону и сделает "разительный шаг навстречу настоящей демократии, где народ определится на референдуме, как жить, а мы, слуги народа, будем исполнять его волю. В этом есть суть демократии".

Правда, глава государства не стал скрывать, что переживает, как все будет реализовано на практике и даже пытается "избежать разного рода случайностей, если можно так сказать". Хотя в глобальной политике, пояснил Лукашенко, случайностей не бывает, "но всякое может быть: не тем путем пойдем, не те люди придут к власти. Я, конечно, за это переживаю".

Отвечая на вопрос репортеров, президент дал понять, что общенациональный референдум по Конституции может не состояться только в одном случае - "если, не дай бог, начнется война". И тут же исключил этот вариант. "Думаю, не начнется. Поэтому референдум мы проведем", - резюмировал белорусский лидер.

Как накануне информировал "СОЮЗ", президент РБ в минувший четверг подписал указ "О назначении республиканского референдума". В соответствии с документом он состоится 27 февраля. В нем, в частности, определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?" Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции прилагаются к указу.