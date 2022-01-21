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На спутнике Сатурна обнаружен океан

Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute
Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute

Команда астрономов из Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI) обнаружила доказательства существования жидкого подповерхностного океана на Мимасе, маленьком спутнике Сатурна.

Фото: iStock
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Исследование опубликовано в журнале Icarus, а коротко о нем сообщается на сайте SwRI. До последнего времени считалось, что Мимас, самый крошечный спутник Сатурна, является инертным ледяным объектом.

Однако наблюдения, выполненные при помощи космического аппарата Cassini, позволили зафиксировать на этом спутнике небольшую вибрацию, указывающую на геологическую активность. Это привело ученых к гипотезе о том, что на Мимасе может существовать океан.

"Если на Мимасе есть океан, то этот спутник представляет собой новый класс небольших "невидимых" океанских миров с поверхностью, которая не выдает существования океана, - пояснила доктор Алисса Роден из SwRI. - Поскольку поверхность Мимаса сильно изрыта кратерами, мы думали, что это просто замерзшая глыба льда. Например, такие ледяные объекты, как Энцелад и Европа, как правило, имеют трещины и демонстрируют другие признаки геологической активности. Оказалось, что поверхность Мимаса обманывала нас, а наше новое понимание значительно расширило определение потенциально обитаемого мира как в Солнечной системе, так и за ее пределами".

Используя данные наблюдений и модели так называемого приливного нагрева, команда исследователей разработала численные методы для получения наиболее правдоподобного объяснения существования неподвижной ледяной корки над жидким океаном. Кстати, ее толщина может составлять от 18 до 25 км.

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"Большую часть времени, когда мы создаем такие модели, нам приходится их точно настраивать, - продолжает Роден. - Но на этот раз доказательства существования внутреннего подповерхностного океана просто сами "выскочили" из наиболее реалистичных сценариев".

Полученные результаты подтверждают наличие океана на Мимасе. Теперь, по словам Роден, ученым предстоит переоценить статус этого спутника в качестве "океанической луны" и по-новому взглянуть на процессы его формирования и эволюции.

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