Песков: В Кремле знали, что Блинкен не привезет в Женеву ответы на инициативу РФ

Российские власти заранее знали, что государственный секретарь США Энтони Блинкен не привезет в Женеву ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Блинкен встретятся в пятницу, 21 января, в Женеве. Ожидается, что они обсудят российские предложения по гарантиям безопасности.

"Мы знали заранее, что он (Блинкен) не собирается передавать (ответ на предложения РФ, - прим. РГ), собственно, эта встреча для другого предназначена", - сказал Песков журналистам на брифинге 21 января.

В Кремле рассчитывают на то, что главы дипведомств России и США получат возможность обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов трех раундов переговоров, добавил он. "Мы будем ориентироваться на то, что мы на днях все-таки письменный текст получим", - резюмировал Дмитрий Песков.