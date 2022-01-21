Глава МИД России Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Блинкеном

Поздно вечером 20 января министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Женеву, где состоится встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее сообщалось, что руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудят дальнейшие шаги в связи с представленными Москвой предложениями по гарантиям безопасности.

Блинкен заявил, что Вашингтон не подготовил письменный ответ на предложения России. По его словам, у Соединенных Штатов нет четкого понимания, какие требования Москвы являются ключевыми. А некоторые пункты гарантий безопасности являются неприемлемыми для США, добавил госсекретарь США.

Напомним, Москве нужны гарантии нерасширения НАТО на восток и присоединения к Североатлантическому альянсу Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.