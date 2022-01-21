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21.01.2022 22:45
Рубрика: В мире

Псаки раскрыла содержание письменного ответа США России

Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Соединенные Штаты в письменном ответе России представят свои идеи, которые помогут укрепить чувство безопасности друг друга. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки подтвердила планы передать Украине вертолеты российского производства

"Мы изложим в письменном виде серьезную озабоченность, которую мы, союзники и партнеры испытываем в связи с действиями России, а также идеи о том, как мы можем реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем", - приводит ее слова ТАСС.

Псаки рассказала, почему Вашингтон согласился дать письменный ответ Москве.

"Это не просто письменные ответы, как будто мы заполняем анкету. Мы также собираемся рассказать о том, что нас беспокоит, и повторить ряд решительных заявлений, которые вы слышали от президента", - ответила Псаки на вопрос журналиста.

Кроме того, она сообщила, что в будущем главы госдепа Энтони Блинкен и российского МИД Сергей Лавров встретятся вновь, чтобы продолжить обсуждения по вопросам безопасности.

Напомним, на переговорах в Женеве 21 января Блинкен, по словам Лаврова, пообещал представить ответ России в течение недели.

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