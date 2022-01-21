Путин обсудил с Ниинистё вопросы безопасности Европы

Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер подробно рассказал об основополагающих российских подходах, уточнив, что в Москве ожидают обещанную партнерами письменную, конкретную и развернутую реакцию на проекты документов о предоставлении юридических гарантий безопасности России. "Была отмечена важность соблюдения принципа неделимости безопасности, зафиксированного в базовых документах ОБСЕ", - заявили в Кремле.

Лидеры обсудили перспективы разрешения внутриукраинского кризиса и подтвердили важность последовательной и полной реализации минских договоренностей как безальтернативной основы урегулирования. Путин сказал, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения обязательств по этим соглашениям. А они предусматривают, в частности, прямой диалог с Донецком и Луганском и конституционное оформление особого статуса Донбасса.