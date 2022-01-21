Тигрица Амба по льду Амура ушла в Китай

Обитавшая в Приамурье тигрица Амба ушла в Китай. Об этом сообщает региональное управление животного мира.

Трансграничный переход хищница совершила, находясь в Бурейском районе неподалеку от села Асташиха. Оттуда она прошла по льду Амура и оказалась на территории городского округа Ичунь провинции Хэйлунцзян. Сейчас тигрицу контролируют не только российские, но и китайские специалисты. Ранее Амба не раз попадала в поле зрения людей - не только охотоведов, но и местных жителей. К примеру, в январе ее видели в районе села Гуликовка Архаринского района, а также сняли на видео у села Свободное.

Напомним, что в Амурскую область молодая тигрица попала летом прошлого года - ее привезли из Приморья.

Это не первый случай путешествия амурских полосатых в Китай. Несколько лет назад в Поднебесную ушел тигр Кузя, но затем вернулся.