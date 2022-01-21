В Приамурье выросло число пациентов с "омикроном"

В Амурской области выявлены пять новых заболевших "омикроном". Ими стали люди, вернувшиеся с отдыха из-за рубежа - из Доминиканы и Таиланда.

"Это трое взрослых и двое детей. Все взрослые вакцинированы, заболевание у них протекает в "стертой" форме. У детей - в форме острой респираторной инфекции. Определено количество контактных на сегодня - 43 человека", - сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Ранее новый штамм обнаружили у семьи, вернувшейся из Турции.

Ситуацию с коронавирусом в Амурской области Ольга Курганова оценила как сложную, но стабильную.