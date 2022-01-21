В Приморье зарегистрировали первый случай заражения "омикроном"

В Приморском крае обнаружен первый заболевший новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

Ранее на Дальнем Востоке "омикрон" был выявлен в Приамурье, Якутии, Бурятии, а в пятницу стало известно о первом заразившемся в Хабаровском крае.

К приходу нового штамма в Приморье готовились. По прогнозам специалистов, пятая волна заболевания может значительно увеличить нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено медпомощи. Накануне власти объявили об ужесточении антиковидных мер. Работодателям предложили перевести максимально возможное количество человек на удаленный или посменный режим работы. А также рекомендовали организовать на предприятиях строгий "входной контроль", обязательную дезинфекцию, тщательнее проверять соблюдение масочного режима.

По последним данным, с начала пандемии в регионе COVID-19 был выявлен у 108 220 пациентов. 91 661 житель края выздоровел, 1659 скончались. Иммунизацию прошли 939 864 человека.