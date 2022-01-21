Почему в Омске некому обслуживать ветхое и аварийное жилье

Двухэтажный барак на улице Воровского, 4 разваливается на части уже полвека. Строили его как временную бытовку для рабочих-железнодорожников.

- Я в этом доме родилась, и уже тогда говорили о его расселении, - вздыхает пенсионерка Рита Маланина. - А мне уже 60 лет.

Согласно региональной программе расселения ветхого и аварийного жилья, омичи из барака на Воровского должны получить новые квартиры до 31 августа 2025 года. Однако половина собственников съехала из старого дома, не дожидаясь обещанного новоселья. В бараке протекают крыша и трубы, забита канализация, периодически отключается электричество и отопление.

- Мне врач запретил жить в таких условиях. У меня астма и сахарный диабет. Я задыхаюсь от влаги и плесени, - говорит пенсионерка Татьяна Сухопарова. - Поэтому я снимаю за 5 тысяч рублей комнату в Чкаловском поселке и плачу еще 3 тысячи за "коммуналку" в бараке. От пенсии практически ничего не остается.

Рита Маланина признается, что тоже мечтает побыстрее съехать из этой трущобы. Но ей не на кого оставить других обитателей аварийной двухэтажки. Бабу Галю после двух инсультов в бараке бросили родственники. Старушка давно не встает с кровати. Проржавевшие стояки в ее комнате перемотаны изолентой, треснувшее окно заколочено фанерой. Через стенку с ней живет другой слепой инвалид - дядя Коля. На днях он провалился прямо в канализацию - рухнул прогнивший пол. Вытащили. Отмыли.

Татьяна Сухопарова вынуждена снимать комнату и платить "коммуналку" за аварийный барак. Фото: Наталья Граф/РГ

- Утром я варю большую кастрюлю каши и иду кормить стариков, - рассказывает Рита. - Потом выношу ведра на улицу. За прочистку канализации в аварийной службе Ленинского округа у меня запросили 5 тысяч рублей. А где их взять? Это половина моей пенсии. Я за починку крана вот только что полторы тысячи отдала.

Управляющая компания "Прометей" бросила барак сразу же после того, как его признали аварийным. С тех пор его никто не обслуживает. К сожалению, это типичная для Омской области история.

По данным Общероссийского народного фронта, в регионе более 600 многоквартирных домов, признанных аварийными. Практически половина их не имеет договора с обслуживающей организацией.

По закону, органы местного самоуправления в таком случае обязаны объявить тендер - организовать открытый конкурс по отбору УК. Однако большинство жилищников наотрез отказываются от участия в подобных аукционах. Собираемость платежей в полуаварийном жилье практически нулевая. Зато штрафы за некачественное обслуживание таких зданий могут достигать нескольких сотен тысяч рублей.

Чтобы запустить в брошенных домах теплоснабжение, мэрии приходится в спешном порядке изыскивать дополнительные средства. Впрочем, разовое денежное вливание не решает проблему. В нерентабельных домах ни весной, ни осенью не проводятся плановые осмотры, не выполняется текущий ремонт. Их жильцы вынуждены годами дожидаться переселения в нечеловеческих условиях, рискуя собственным здоровьем, а то и жизнью.

На многочисленные письма с просьбой о помощи чиновники обычно отвечают однотипно. Дескать, это вы сами довели свой дом до безобразного состояния. Ведь содержать общее имущество прямая обязанность собственников жилья.

Но аварийный двухэтажный барак по адресу Первая Поселковая, 5 соседи содержат в идеальном порядке. Подъезды выкрашены, потолки выбелены, электрический щиток заботливо укрыт от протечек.

- Я лично обошел все управляющие компании в нашем Советском округе, - рассказывает старший по дому Юрий Тарасов. - Однако ни одна из них не согласилась с нами работать даже по повышенному тарифу.

Старый дом на улице Первой Поселковой не согласилась взять ни одна управляющая компания. Фото: Наталья Граф/РГ

Несколько лет назад в двухэтажке на Первой Поселковой обрушился потолок. Его закрепили цепями и стяжками. Впрочем, рухнуть еще раз он может в любую минуту. Плюс ко всему в 16 квартирах хозяйки готовят еду на газовых баллонах - газопровода в бараке "исторически" нет. Поэтому жилищники и отмахиваются от "пороховой бочки", как черт от ладана. Чтобы запустить отопление, починить трубу или прочистить стояк, соседи вынуждены скидываться и нанимать частных мастеров. Правда, если в доме случается очередное ЧП, "аварийка" Советского округа с жильцов денег не требует - ремонтирует бесплатно.

Пятиэтажный дом с коммунальными квартирами на Магистральной, 47 А - один из немногих в городе, кому удалось найти управляющую компанию при помощи отрытого аукциона после длительного простоя. Но толку от этого оказалось не много. Корреспондент "РГ" не смогла зайти в подъезд здания, так как он был затоплен фекальными водами.

- У нас прорвало канализацию, а слесари не реагируют на наши заявки, - объяснила собственница одной из комнат Лидия Пономарева.

Дом на Магистральной был признан аварийным только в 2021 году, после длительных препирательств жильцов с органами власти. В нем проживает почти 300 человек, для переселения которых необходима целая новостройка и не менее 250 миллионов рублей. Решить проблему в городе готовы не раньше 2029 года.

А по мнению экспертов ОНФ, "пятиэтажка", на крыше которой проросли деревья, рискует не пережить ближайшую весну.

- Разрушение стен, перекрытий, кровли, балконных плит заметно даже невооруженным взглядом по всему периметру многоэтажки. Мы обратились в прокуратуру, чтобы предотвратить возможность возникновения ЧС, - сообщил "РГ" член регионального штаба ОНФ, эксперт тематической площадки "Жилье и городская среда" Аркадий Лунев.

Между тем, по словам специалистов, при должном уходе и своевременном "латании дыр" этот кирпичный дом мог служить еще не один десяток лет.

Ведь другие здания аналогичной постройки до сих пор в удовлетворительном состоянии. Правильная эксплуатация и капитальный ремонт продлевают срок "жизни" жилого дома практически в 2 раза. Причем данная аксиома действует для любого типа зданий, по какой бы технологии они ни строились.

- Грамотное управление и регулярное техническое обследование многоквартирных домов экономит городу миллиарды рублей, - считают эксперты. - Ведь массовый снос ветхого жилого фонда Омску не под силу.

Единственный выход из сложившейся ситуации - создание в городе муниципальной управляющей компании, которая будет обслуживать ветхое и аварийное жилье. Несколько лет назад в мэрии Омска уже принимали такое решение. Однако потом неожиданно открестились от своих обещаний. Чиновники заявили, что у города не хватит средств, чтобы содержать все брошенные дома. А их количество в Омске якобы моментально возрастет, если у УК появится возможность сдать нерентабельный фонд муниципалитету.

Против появления муниципальных конкурентов традиционно выступают и управляющие компании. Ведь вслед за брошенными домами в городскую УК непременно потянутся и прибыльные жилые комплексы.

А пока мэрия продолжает сдавать в аренду частным УК имущество бывшего муниципального жилищного комплекса Омска. За эксплуатацию материально-технической базы, жилого и нежилого фонда предприниматели платят городу сущие копейки. При этом категорически отказываются от "нагрузки" в виде аварийного фонда. Может, пора заканчивать такое сотрудничество?