В Петербурге число больных COVID-19 может превысить 100 тысяч

Число петербуржцев, болеющих коронавирусом и лечащихся на дому, в ближайшее время может превысить 100 тысяч человек. Скорее всего, будет побит и прошлогодний рекорд в 150 тысяч больных коронавирусом и ОРВИ. Об этом заявил журналистам председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Ежедневный прирост числа новых больных очень большой. Если неделю назад коронавирусом заболевало 2 - 2,5 тысячи человек, то за вчерашний день - уже более 5 тысяч (прирост по сравнению с предыдущим днем - 24 процента), если так будет продолжаться и дальше, то в начале следующей недели ежедневно будет фиксироваться более 10 тысяч новых больных.

В городе временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в поликлиническом звене (это не относится к больным, страдающим сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными недугами и другим, нуждающимся в неотложной врачебной консультации). К диспансерам и женским консультациям это также не относится. Чтобы уменьшить необходимость личных обращений к врачу, к концу следующей недели будет разработан механизм дистанционной выписки рецептов (для пациентов, постоянно принимающих препараты).

Ожидается, что мера будет действовать в течение 4- 5 недель, до стабилизации ситуации. К стационарам данные ограничения не относятся.