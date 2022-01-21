Власти Швейцарии заявили о готовности принять очередной саммит России и США

Власти Швейцарии заявили о том, что их страна готова стать местом проведения очередного саммита, на полях которого встретятся Россия и США. Об этом сообщил глава страны Иньяцио Кассис.

"Швейцария всегда готова принимать у себя диалог между этими державами, чтобы содействовать решениям, которые нацелены на мир и безопасность в мире", - заявил Кассис, отвечая на вопрос агентства ТАСС.

Ранее в Женеве состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств России и США. О чем договорились Сергей Лавров и Энтони Блинкен в Женеве, а о чем - нет, - читайте в материале "РГ".