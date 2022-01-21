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21.01.2022 08:08
Рубрика: Власть

Володин заявил о дискуссии по проекту обращения о признании ЛНР и ДНР

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о консультациях по проекту КПРФ, которая подняла вопрос о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: Максим Блинов/РИА Новости Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В своем Telegram-канале спикер прокомментировал проект постановления Государственной Думы об обращении к президенту России Владимиру Путину на эту тему. Речь идет об инициативе, внесенной на рассмотрение депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Володин напомнил о реакции глав других фракций. Так, Сергей Миронов уже заявил, что фракция "Справедливая Россия - За правду" готова поддержать проект.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, по его словам, высказался более масштабно. В частности, он заявил о том, что признание ЛНР и ДНР ничего не изменит, а лишь спровоцирует новые санкции.

Володин высказал предположение, что депутатов от "Единой России", которые тоже неоднократно высказывались по этой теме, также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР.

"Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный", - резюмировал спикер. В этой связи он назвал правильным на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций и, по итогам, рассмотреть вопрос на Совете Госдумы.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить", - подчеркнул Володин. Он считает очевидным, что решения по обеспечению безопасности граждан РФ и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать.

КПРФ, которая внесла проект обращения, считает такой шаг морально оправданным и необходимым для региональной стабильности. Авторы привели данные ООН о том, что за время конфликта уже погибли более 10 тысяч жителей ЛНР и ДНР, более 50 тысяч ранены. Депутаты в качестве аргумента указали, что в республиках уже построены демократические органы со всеми атрибутами легитимной власти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отказался комментировать содержание обращения депутатов Госдумы от КПРФ к главе государства с предложением признать независимость республик Донбасса. Он напомнил, что сначала этот проект должна рассмотреть нижняя палата парламента.

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