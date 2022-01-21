Высокие темпы роста взаимной торговли демонстрируют страны ЕАЭС

Положительная динамика во взаимной и внешней торговле стран Евразийского экономического союза зафиксирована в ЕЭК, информирует в пятницу БЕЛТА. Прежде всего, судя по статистике, "высокими темпами идет восстановление взаимной торговли. В январе - ноябре истекшего года его объем составил $65,5 млрд, что на 32,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 17,8 процента выше доковидного периода января - ноября 2019 года", - говорится в сообщении руководства комиссии.

Что касается роста объемов экспорта во взаимной торговле, то он зафиксирован во всех государствах ЕАЭС: в Казахстане - на 35,3 процента, России - на 35,2 процента, Кыргызстане - на 30,4 процента, Армении - на 27,4 процента, а в Беларуси - на 24,8 процента.

Объем внешней торговли товарами в январе - ноябре 2021 года у стран ЕАЭС составил $752 млрд, в том числе экспорт - $465,9 млрд, импорт - $286,1 млрд. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом экспорт увеличился на 42,5 процента, а импорт - на 22,8 процента.

Кроме того, агентство уточняет, что в январе - ноябре прошедшего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспортные поставки товаров в страны вне ЕАЭС из Беларуси увеличились на 50,3 процента, из России - на 45,4 процента, из Казахстана - на 23 процента и Армении - на 16,3 процента.

Основными покупателями экспортируемых из ЕАЭС товаров, по данным ЕЭК, являлись страны ЕС, доля которых составила 42,2 процента экспортных поставок и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества - 28,6 процента. Среди стран в импорте на рынок союза лидируют Китай и ФРГ.