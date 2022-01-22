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Джонни Депп сыграет Людовика XV во французском фильме

Новости
    22.01.2022, 12:39
Текст:   Анастасия Николаева

Голливудский актер Джонни Депп сыграет короля Франции Людовика XV в безымянной пока исторической драме. Его любовницу Жанну дю Барри сыграет Майвенн, которая также руководит проектом, сообщает Deadline.

Известно, про это французский проект, подробности сюжета неизвестны. Съемки начнутся 8 июля в Париже, некоторые сцены сняты в Версальском дворце, ссылается издание на данные французской прессы.

Из-за скандального развода с бывшей женой Эмбер Херд Депп надолго лишился работы, в том числе - роли во франшизе "Фантастические твари".

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