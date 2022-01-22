Новости

Минск: Учение "Союзная решимость - 2022" носит оборонительный характер 17:54
Назван состав мужской сборной России на эстафету 17:40
Юристы ГД сочли спорным запрет указания в СМИ национальности преступников 17:19
Месячная норма осадков в Москве превышена уже на 7% 16:36
"Локомотив" объявил о приобретении нападающего "Монако" Изидора 16:28
Баварский премьер выступил против санкций к России и "Северному потоку-2" 16:21
Россиянки завершили выступление в одиночном разряде на Australian Open 15:57
Россияне смогут посетить Кубу без ПЦР-тестов и вакцинных сертификатов 15:38
Лукашенко: Перед дипломатами Беларуси стоит задача по обеспечению суверенного будущего 14:08
В парламенте РФ оценили угрозы о военных мерах США 14:07
Карпин не знает, хочет ли Дзюба играть за сборную 13:58
"Роскосмос" показал разрушения островов после извержения вулкана в Тихом океане 13:45
За сутки в Москве с COVID-19 госпитализированы 1077 человек 13:17
В столичном регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности 12:23
Оперштаб: "Омикрон" выявлен в 63 регионах России 11:48
Олега Тактарова избили в Мексике 11:43
Су-35 ВКС РФ отработают в Беларуси полеты на максимальную дальность 11:42
Две части франшизы "Миссия невыполнима" перенесены на 2023 и 2024 годы 11:27
Рогозин запросит позицию НАСА по отказу США выдать визу российскому космонавту 11:20
Студентке МГУ Алисе Тепляковой предложили другие формы обучения 11:05
Бывшего чемпиона UFC, актера Тактарова избили в Мексике 10:44
WP: США попросили РФ не обнародовать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности 10:14
Посольство США в Киеве намерено эвакуировать персонал из Украины 10:13
Столичный суд арестовал хакера, разыскиваемого в США 10:07
СМИ: Глава МИД Великобритании в феврале приедет в Москву на переговоры 10:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
22.01.2022 17:19
Рубрика: Власть

Юристы ГД сочли спорным запрет указания в СМИ национальности преступников

Текст: Татьяна Замахина

Правовое управление аппарата Госдумы подготовило заключение на законопроект о запрете распространения в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании правонарушителей. Согласно документу, это не является подстрекательством к ограничению гражданских прав.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
В Госдуме обсудили ужесточение наказаний за опасное вождение

Проект был разработан и внесен в Госдуму парламентом Чеченской Республики. Необходимость закрепления подобных норм в законе, указывают авторы законопроекта, обусловлена важностью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России. По оценке инициаторов, распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан и т.п.

Однако, согласно заключению думского управления (опубликовано в думской базе), обычное информирование в СМИ о национальности или вероисповедании преступников не является подстрекательством к ограничению прав граждан. Авторы заключения, кроме того, сочли спорными выводы чеченских парламентариев о том, что такие упоминания формируют негативную установку в отношении определенной этнической, конфессиональной группы, подстрекают к насильственным действиям против ее представителей.

В Госдуме указали, что в Конституции РФ установлен запрет на пропаганду и агитацию, которые возбуждают в том числе и национальную или религиозную ненависть. Нарушение такого запрета преследуется по статье 282 УК РФ и статье 20.3.1 КоАП.

В ноябре - после поступления проекта в Госдуму - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что это пока не тема кремлевской повестки.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Баварский премьер выступил против санкций к России и "Северному потоку-2"
В Забайкалье семилетняя девочка погибла после нападения собак
Рогозин запросит позицию НАСА по отказу США выдать визу российскому космонавту
WP: США попросили РФ не обнародовать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности
В Петербурге СК начал расследование об игнорировании 20 барами QR-кодов
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом