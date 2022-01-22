Юристы ГД сочли спорным запрет указания в СМИ национальности преступников

Правовое управление аппарата Госдумы подготовило заключение на законопроект о запрете распространения в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании правонарушителей. Согласно документу, это не является подстрекательством к ограничению гражданских прав.

Проект был разработан и внесен в Госдуму парламентом Чеченской Республики. Необходимость закрепления подобных норм в законе, указывают авторы законопроекта, обусловлена важностью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России. По оценке инициаторов, распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан и т.п.

Однако, согласно заключению думского управления (опубликовано в думской базе), обычное информирование в СМИ о национальности или вероисповедании преступников не является подстрекательством к ограничению прав граждан. Авторы заключения, кроме того, сочли спорными выводы чеченских парламентариев о том, что такие упоминания формируют негативную установку в отношении определенной этнической, конфессиональной группы, подстрекают к насильственным действиям против ее представителей.

В Госдуме указали, что в Конституции РФ установлен запрет на пропаганду и агитацию, которые возбуждают в том числе и национальную или религиозную ненависть. Нарушение такого запрета преследуется по статье 282 УК РФ и статье 20.3.1 КоАП.

В ноябре - после поступления проекта в Госдуму - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что это пока не тема кремлевской повестки.