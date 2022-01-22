МИД назвал провокацией публикацию Госдепа о политике России на Украине

США с момента получения российских предложений по гарантиям безопасности пытались в основном затянуть переговоры, обсуждение предлагаемых конкретных параметров по различным экспертным уровням и форматам, отмечают дипломаты.

Вместо того, чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую Россию как "агрессора", "врага цивилизованной Европы" и "угрозу" международной стабильности.

Все это, вкупе с непрекращающимися запугиваниями "болезненными" санкциями, призвано обескровить отечественную экономику и закрепить системный вызов России, заявили в МИД РФ.