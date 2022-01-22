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22.01.2022 14:28
Рубрика: Власть

МИД назвал провокацией публикацию Госдепа о политике России на Украине

Текст: Александр Саможнев
Публикация бюллетеня о политике России на Украине накануне переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и Госсекретаря США Энтони Блинкена является откровенной провокацией, говорится в комментарии МИД РФ.

США с момента получения российских предложений по гарантиям безопасности пытались в основном затянуть переговоры, обсуждение предлагаемых конкретных параметров по различным экспертным уровням и форматам, отмечают дипломаты.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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Вместо того, чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую Россию как "агрессора", "врага цивилизованной Европы" и "угрозу" международной стабильности.

Все это, вкупе с непрекращающимися запугиваниями "болезненными" санкциями, призвано обескровить отечественную экономику и закрепить системный вызов России, заявили в МИД РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Отношения России и Украины Россия и США

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