МВД попросило полномочия на проведение проверок патронов

МВД России предложило закрепить законодательно за ведомством полномочия по проведению проверок патронов к гражданскому и служебному оружию на соответствие криминалистическим требованиям. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр министерства.

Ведомство подготовило предложения по внесению изменений в ФЗ "Об оружии" в рамках выполнения поручения правительства РФ. Отмечается, что эти предложения направлены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД России не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему.

При этом в министерстве подчеркнули, что главным исполнителем по разработке законопроекта о внесении изменений в указанный закон определена Росгвардия.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль за оборотом оружия и патронов. В СК заявили, что контроль необходимо ужесточить, чтобы было меньше трагедий с жертвами.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что данное предложение главы СК РФ заслуживает внимания, так как в обществе наблюдается запрос на усиление контроля за оборотом оружия. При этом он заявил, что предложение передать регуляторные функции из Росгвардии в МВД - это очень дискуссионный вопрос. Выборный подчеркнул, что Росгвардия крайне тщательно относится к выполнению тех функций и задач, которые возложены на нее, но их недостаточно.