В нижегородском музее Сахарова покажут моноспектакль "Кефир надо греть"

В нижегородском музее-квартире Андрея Сахарова 22 января пройдет премьера моноспектакля "Кефир надо греть" по одноименной книге журналиста Юрия Роста. Это история любви, которая позволяет по-новому осмыслить музейное пространство, говорят о постановке авторы.

- Идея спектакля родилась у нас в прошлом году. Работа заняла порядка трех месяцев. Это действительно новое прочтение пространства музея, аналогов в Нижнем Новгороде не было. В Литературном музее, насколько я помню, была постановка театра "Вера", но чтобы музей сделал собственный спектакль, это впервые. Юрий Рост передал нам эксклюзивные права на постановку по его книге, - рассказывает директор музея Елена Ерышева.

Дата премьеры - 22 января - совпала с днем, когда Андрея Сахарова направили в ссылку в Горький: произошло это в 1980 году. На спектакле могут присутствовать одновременно всего 15 зрителей, поэтому постановка получилась очень камерной. Роль жены Андрея Сахарова Елены Боннэр, с которой ученый провел почти семь лет горьковской ссылки, исполняет актриса Наталья Кузнецова: для нее это не первый опыт в моноспектакле. В том числе поэтому ей и предложил принять участие в постановке режиссер Павел Ушаков.

- Когда Елена Ерышева предложила мне создать спектакль по книге, я прочел ее и первым делом подумал: а кто может сыграть Елену Георгиевну? Сразу остановился на Наталье Кузнецовой: она разноплановая, яркая, умная актриса и у нее есть стержень, что роднит актрису с героиней. Но я сомневался, согласится ли она? Личность Елены Боннэр противоречивая, неоднозначная, о ней пишут много хорошего и немало плохого. Но именно эта многогранность и привлекла Наталью, она взялась за работу. Вдвоем с ней мы сделали пьесу на основе книги, - рассказывает Павел.

Спектакль получился не о политике, а о любви, говорят сами авторы. Режиссера, по его собственному признанию, потрясли откровения в книге о том, что горьковская ссылка стала для супругов одним из самых счастливых периодов в их отношениях.

- В условиях тотальной слежки и прослушки Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна пришли к общению на каком-то ином уровне: они могли не разговаривать и при этом полностью понимать друг друга. Я не могу представить себе другую пару, которая почти 7 лет прожила в такой изоляции и при этом сумела сохранить и преумножить любовь. Когда началась пандемия, сколько пар расстались после вынужденной изоляции друг с другом? А они прошли еще более сложный путь: видимо, уровень отношений был другой. Эта история любви впечатлила меня как ничто другое, - рассказывает режиссер.

Предпремьерный показ моноспектакля доказал, что авторы угадали с форматом: зрители после признались, что захотели прийти в музей еще раз, уже за тем, чтобы другими глазами взглянуть на обстановку ссыльной квартиры. "Мне кажется, он позволит многим по-новому также взглянуть на личность великого ученого, ведь книга - это одно, там включается лишь воображение самого читателя. А живые эмоции спектакля позволяют открыть для себя какие-то новые акценты, которые ты раньше не замечал" - уверен Павел Ушаков.

Комментарии

Леонид Стрельцов, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода:

Моноспектакль в, можно сказать, мономузее - это само по себе ново и необычно. Как раз в духе человека, которому посвящен и музей, и спектакль. С одной стороны - это история любви - очень личный и откровенный рассказ, с другой - это погружение в историю страны. Символично, что первый показ спектакля для широкой публики пройдет 22 января - то есть спустя ровно 42 года с того момента, как по дороге на работу Андрей Дмитриевич Сахаров был задержан, а затем вместе с женой сослан в Горький.

Анна Гор, директор Приволжского филиала Государственного музея современного искусства в Нижнем Новгороде:

Лавстори, это тот самый, может быть, путь, который покажет это пространство с какой-то особой стороны. Мне кажется эти эмоции - они и есть нерв культурного пространства. Получается, что через лавстори смысл музея тоже проявляется.