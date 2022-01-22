Криминалисты СК России выехали на место убийства семьи под Омском

Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Омскую область криминалистов центрального аппарата. Они будут оказывать помощь в расследовании жестокого убийства семьи из трех человек.

- Кроме того, дано поручение руководству ГСУ СК России оказать региональному подразделению СК необходимую практическую помощь в расследовании всех обстоятельств произошедшего, - добавляет ведомство.

Как уже сообщала "РГ", сегодня ночью в один из частных домов в омском селе Юрьевка ворвался неизвестным мужчина с ножом и напал на спящую семью. Двум детям - 14-летней девочке и ее шестилетнему брату - удалось спастись, убежав из дома к соседям. Мужчина зарезал 38-летнего главу семьи, его 35-летнюю супругу и их 10-летнюю дочь и скрылся.

Следователи вместе с сотрудниками полиции разыскивают преступника. Составлен фоторобот подозреваемого. Располагающих какой-либо информацией о подозреваемом в убийстве просят обратиться в правоохранительные органы.