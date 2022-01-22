Смольный призвал петербуржцев реже пользоваться общественным транспортом

На фоне чрезвычайно быстрого роста заболеваемости в Петербурге городские власти призвали жителей по возможности ограничить социальные контакты. В частности, как заявил на брифинге в ТАСС председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец, не нужно пользоваться без нужды общественным транспортом.

Ограничений в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах в Петербурге как таковых нет. Транспорт работает в обычном режиме, главное требование к пассажирам - соблюдение масочного режима. Периодически в городе проходят рейды, в ходе которых проверяется, как пассажиры носят маски. Для нарушителей предусмотрен штраф в 4 тысячи рублей.

По данным комитета по транспорту Петербурга, весь подвижной состав перед выходом на линию проходит дезинфекцию. Особенно тщательно обрабатываются поверхности, которых могут коснуться пассажиры.

В Смольном не исключают, что в Петербурге в связи с распространением инфекции могут быть введены дополнительные ограничения. Уже сейчас в поликлиниках, как детских, так и взрослых, приостановлено оказание плановой медицинская помощь. Высвободившихся врачей направят на помощь пациентам с коронавирусом.

Число заболевших растет. Если сразу послед окончания новогодних каникул в день фиксировалось около полутора тысяч случаев, то 20 января - 4753, 21 - 5922. По прогнозам властей Петербурга уже к следующей неделе в Северной столице может ежедневно фиксироваться более 10 тысяч заболевших.