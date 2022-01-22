Топ-10 самых дешевых автомобилей в России

"Российская газета" представляет очередной рейтинг самых дешевых новых легковых автомобилей на российском рынке.

До этого наш традиционный рейтинг топ-10 доступных автомобилей был составлен в ноябре 2020 года. С того времени цены серьезно подросли. Среди причин дефицит комплектующих, проблемы с логистикой, инфляция, обновления в модельных рядах производителей.

По состоянию на январь 2022 года топ-10 выглядит таким образом:

1.седан Lada Granta - 598 900 рублей;

2.лифтбек Lada Granta - 620 900 рублей;

3.универсал Lada Granta - 624 900 рублей;

4.хэтчбек Lada Granta - 649 500 рублей;

5.внедорожник Lada Niva Legend - 693 900 рублей;

6.седан Renault Logan - 762 000 рублей;

7.хэтчбек Lada Xray - 826 900 рублей;

8.универсал Lada Largus - 829 900 рублей;

9.седан Chevrolet Nexia - 850 900 рублей;

10. седан Lada Vesta - 862 900 рублей.

Как видно, по-прежнему большинство автомобилей из рейтинга выпускаются на АвтоВАЗе.

С момента прошлой публикации рейтинга состав десятки поменялся. Несмотря на серьезный рост цен, Lada Granta по-прежнему остается самым дешевым автомобилем в России. Самым дорогим из семейства теперь является хэтчбек, у него минимальной комплектацией является Classic, тогда как для остальных Granta это Standard.

Хэтчбек и седан Datsun, ранее занимавшие пятое и шестое место, из рейтинга исчезли, производство автомобилей этого бренда в России прекращено. Теперь за Granta следует еще одна Lada - Niva Legend. Это по-прежнему самый доступный новый внедорожник в России.

На шестом месте расположился Renault Logan, ранее замыкавший рейтинговую десятку. Цены на него выросли не так сильно, как у конкурентов. А вот соплатформенный хэтчбек Renault Sandero в рейтинг не попал, теперь базовой у него считается более дорогая комплектация Life (ранее была Access).

Цены на хэтчбэк Lada Xray и универсал Lada Largus сильно выросли с прошлой публикации рейтинга (на 173 и 184 тысячи рублей соответственно). Для Largus это еще можно объяснить глубокой модернизацией модели, прошедшей в прошлом году. А вот Xray таким масштабным обновлениям не подвергался. Более того, рассчитывать на преемника этой модели или серьезную модернизацию вряд ли стоит, спрос на нее не очень высокий.

Единственный представитель от бренда Chevrolet расположился на девятом месте, со своей самой доступной моделью Nexia. К хорошо знакомой нам "Нексии" этот автомобиль никакого отношения не имеет - на деле это модернизированный Aveo в кузове T250. Возможно, в следующий рейтинг попадут и другие недорогие модели - Cobalt или Spark.

Замыкает десятку еще одна Lada - Vesta в кузове седан. Несмотря на рост цены и изначально более высокую стоимость, именно Vesta по итогам 2021 года стала самым продаваемым автомобилем в России, сместив Granta на второе место.

Если бы в нашем рейтинге было двенадцать мест, то на 11-й позиции оказался бы хэтчбек Renault Sandero стоимостью 869 000 рублей. А 12-е заняла бы еще одна модель от Lada - внедорожник Niva Travel. Войдут ли эти модели в следующий рейтинг дешевых автомобилей, покажет время.