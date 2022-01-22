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22.01.2022 10:20
Рубрика: Легковые авто

Топ-10 самых дешевых автомобилей в России

Текст: Роман Яровой
"Российская газета" представляет очередной рейтинг самых дешевых новых легковых автомобилей на российском рынке.

До этого наш традиционный рейтинг топ-10 доступных автомобилей был составлен в ноябре 2020 года. С того времени цены серьезно подросли. Среди причин дефицит комплектующих, проблемы с логистикой, инфляция, обновления в модельных рядах производителей.

По состоянию на январь 2022 года топ-10 выглядит таким образом:

1.седан Lada Granta - 598 900 рублей;

2.лифтбек Lada Granta - 620 900 рублей;

3.универсал Lada Granta - 624 900 рублей;

4.хэтчбек Lada Granta - 649 500 рублей;

5.внедорожник Lada Niva Legend - 693 900 рублей;

6.седан Renault Logan - 762 000 рублей;

7.хэтчбек Lada Xray - 826 900 рублей;

8.универсал Lada Largus - 829 900 рублей;

9.седан Chevrolet Nexia - 850 900 рублей;

10. седан Lada Vesta - 862 900 рублей.

Как видно, по-прежнему большинство автомобилей из рейтинга выпускаются на АвтоВАЗе.

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С момента прошлой публикации рейтинга состав десятки поменялся. Несмотря на серьезный рост цен, Lada Granta по-прежнему остается самым дешевым автомобилем в России. Самым дорогим из семейства теперь является хэтчбек, у него минимальной комплектацией является Classic, тогда как для остальных Granta это Standard.

Хэтчбек и седан Datsun, ранее занимавшие пятое и шестое место, из рейтинга исчезли, производство автомобилей этого бренда в России прекращено. Теперь за Granta следует еще одна Lada - Niva Legend. Это по-прежнему самый доступный новый внедорожник в России.

На шестом месте расположился Renault Logan, ранее замыкавший рейтинговую десятку. Цены на него выросли не так сильно, как у конкурентов. А вот соплатформенный хэтчбек Renault Sandero в рейтинг не попал, теперь базовой у него считается более дорогая комплектация Life (ранее была Access).

Цены на хэтчбэк Lada Xray и универсал Lada Largus сильно выросли с прошлой публикации рейтинга (на 173 и 184 тысячи рублей соответственно). Для Largus это еще можно объяснить глубокой модернизацией модели, прошедшей в прошлом году. А вот Xray таким масштабным обновлениям не подвергался. Более того, рассчитывать на преемника этой модели или серьезную модернизацию вряд ли стоит, спрос на нее не очень высокий.

Фото: Istock
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Единственный представитель от бренда Chevrolet расположился на девятом месте, со своей самой доступной моделью Nexia. К хорошо знакомой нам "Нексии" этот автомобиль никакого отношения не имеет - на деле это модернизированный Aveo в кузове T250. Возможно, в следующий рейтинг попадут и другие недорогие модели - Cobalt или Spark.

Замыкает десятку еще одна Lada - Vesta в кузове седан. Несмотря на рост цены и изначально более высокую стоимость, именно Vesta по итогам 2021 года стала самым продаваемым автомобилем в России, сместив Granta на второе место.

Если бы в нашем рейтинге было двенадцать мест, то на 11-й позиции оказался бы хэтчбек Renault Sandero стоимостью 869 000 рублей. А 12-е заняла бы еще одна модель от Lada - внедорожник Niva Travel. Войдут ли эти модели в следующий рейтинг дешевых автомобилей, покажет время.

#Lada #Renault #Chevrolet