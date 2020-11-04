Названы самые дешевые автомобили России

"Российская газета" представляет очередной рейтинг самых дешёвых новых легковых автомобилей российского рынка.

До этого традиционный топ-10 доступных автомобилей, продаваемых в нашей стране, был составлен в июне 2020 года. С тех пор российский рынок пережил крупнейший спад реализации машин.

Производители несколько раз скорректировали прайс-листы. Повышение цен объясняется колебанием курса валют, который приводит за собой неизбежный рост стоимости компонентов. На ценообразование также сказывается инфляция и обновление модельного ряда.

Топ-10 сегодня выглядит следующим образом:

1. седан Lada Granta - 483 900 рублей;

2. хэтчбек Lada Granta - 500 900 рублей;

3. лифтбек Lada Granta - 502 900 рублей;

4. универсал Lada Granta - 510 900 рублей;

5. седан Datsun on-DO - 531 000 рублей;

6. хэтчбек Datsun mi-DO - 554 000 рублей;

7. внедорожник Lada 4x4 - 581 900 рублей;

8. универсал Lada Largus - 645 900 рублей;

9. хэтчбек Lada Xray - 653 900 рублей;

10. седан Renault Logan - 660 000 рублей.

Как мы можем наблюдать, все вышеупомянутые модели из рейтинга выпускаются на АвтоВАЗе в рамках Альянса Lada-Renault-Nissan.

С момента прошлой публикации в десятке случились некоторые перестановки.

Несмотря на то, что АвтоВАЗ в текущем году поднял цены на все модели Lada пять раз, Granta остаётся самым дешёвым автомобилем в России. Семейство Lada Granta подорожало на 18-19 тысяч рублей в зависимости от типа кузова.

А вот "бюджетники" Datsun подорожали на 15 тысяч рублей. Обе модели включены в список последний раз. Дело в том, компания Nissan в мае 2020 года заявила о ликвидации суббренда Datsun. Седан on-DO и хэтчбек mi-DO будут собирать в Тольятти до конца года.

Легендарная Lada 4x4, которая в начале 2020 года получила новый интерьер, также поднялась в цене на 15 тысяч рублей. Внедорожник по-прежнему сохраняет своё главное конкурентное преимущество в сегменте - стоимость.

В топ-10 попали универсал Lada Largus и хэтчбек Lada Xray. Они сместили Renault Logan на 10-е место. Renault Sandero, Lifan Solano и вовсе пришлось покинуть рейтинг. Китайский седан 2017 года выпуска успел подорожать на 100 тысяч рублей. Такие автомобили компания пытается распродать с помощью скидок.

АвтоВАЗ активно тестирует прототипы рестайлингового Lada Largus. Продажи обновлённой модели уже успели перенести на весну 2021 года. Помимо свежего дизайна экстерьера и нового салона, Largus обязательно ждёт пересмотренный прайс-лист.

Будущее другой Lada - Xray - до сих пор туманно. Несмотря на опровержения вазовцев, хэтчбек могут снять с конвейера из-за слабого спроса. Что ж, время покажет.

К слову, если бы рейтинг имел двенадцать позиций, то 11-е место заняла бы Lada Vesta в кузове седан стоимостью 667 900 рублей, а 12-е место досталось бы хэтчбеку Renault Sandero, который стоит 670 000 рублей.

Кстати

"РГ" составляет рейтинги самых доступных автомобилей России с октября 2015 года. Мы используем данные официальных прайс-листов и учитываем лишь прямые скидки производителей.