"Российская газета" вновь представляет традиционный рейтинг самых дешевых новых автомобилей, которые продаются в нашей стране. Поводом для пересмотра топ-10 стало не только повышение цен, но и две новости, которые касаются именно развития самого доступного сегмента на отечественном авторынке.

Во-первых, это возвращение в Россию бюджетных моделей Chevrolet. Интересно, что эти автомобили - Spark, Nexia 3 и Cobalt - не значатся на официальном сайте марки в России, а на специально созданном для их продвижения портале стоимость пока не указана. Покупателям предложено запросить ее письмом либо дождаться старта продаж. Поэтому ориентироваться будем на минимальные цены, указанные в пресс-релизе дистрибьютора UzAuto Motors в РФ.

Как уже сообщала "РГ", хэтчбек Ravon R2 с 85-сильным мотором объемом 1,25 литра с "автоматом" обойдется в 720 000 рублей. Седаны Nexia и Cobalt с двигателями 105 и 106 л.с. в паре с МКП можно будет купить от 700 и 750 тысяч рублей соответственно. В итоге пока в топ-10 ни одна из этих новинок не попадает.

Судя по всему, для этого им придется ожидать ухода с нашего рынка "бюджетников" Datsun. А это - вторая новость, которая непосредственно может повлиять на список доступных авто. В конце мая Nissan объявил о том, что ликвидирует бренд Datsun. При этом автомобили - седан on-DO и хэтчбек mi-DO - будут производиться на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти до конца года. Очевидно, что затем хотя бы один-два квартала их продолжат распродавать. Так что конкуренты у новинок Chevrolet останутся в строю еще около года как минимум.

Ну а теперь непосредственно о текущей десятке. В ней с момента прошлой публикации - то есть за 6 месяцев - произошло несколько локальных перестановок и одна кардинальная. Всё - из-за роста цен. Девять из десяти моделей, входивших в топ-10, подорожали на 31-48 тысяч рублей. Меньше всего изменились цены на седан и хэтчбек Lada Granta, сильнее всего - на внедорожник Lada 4x4, на который к тому же перестала действовать скидка.

При этом универсал Lada Largus из-за повышения стоимости на 37 тысячи рублей вообще покинул топ-10. И теперь в рейтинг вновь вернулись китайские автомобили. Это седаны Lifan Solano 2017 года выпуска, которые компания пытается распродать с помощью дисконта. Благодаря этому, к слову, верхняя ценовая планка в нашем рейтинге слегка упала. Полгода назад она составляла 590,1 тысячи рублей, теперь - 579,9 тысячи.

Впрочем, даже после распродажи всех старых "Лифанов", у Largus мало шансов вернуться в топ-10. Как известно, до конца года компания должна начать продажи обновленных универсалов, у которых появятся новые опции, ранее недоступные покупателям этой машины. Ясно, что автомобиль станет еще дороже, в том числе и в базовой комплектации. Другое дело - АвтоВАЗ до сих пор официально не комментировал эту новость, а потому верить приходится лишь инсайдерам, то и дело встречающих новые Largus на тестах.

Самое удивительное - наш мониторинг показывает, что цена на хэтчбек Datsun mi-DO снизилась на 6 тысяч рублей. Что ж, в такие чудеса хочется верить без дополнительных перепроверок.

Итак, полностью топ-10 на данный момент выглядит так:

1. седан Lada Granta - 465 900 рублей;

2. хэтчбек Lada Granta - 482 900 рублей;

3. лифтбек Lada Granta - 483 900 рублей;

4. универсал Lada Granta - 492 900 рублей;

5. седан Datsun on-DO - 516 000 рублей;

6. хэтчбек Datsun mi-DO - 539 000 рублей;

7. внедорожник Lada 4x4 - 566 900 рублей;

8-9. седан Renault Logan 2019 г.в. - 577 000 рублей;

8-9. хэтчбек Renault Sandero 2019 г.в. - 577 000 рублей;

10. седан Lifan Solano 2017 г.в. - 579 900 рублей.

Кстати

"РГ" составляет рейтинги самых доступных автомобилей России с октября 2015 года. Мы используем данные официальных прайс-листов и учитываем лишь прямые скидки производителей.