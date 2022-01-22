Выработанные после "омикрона" антитела оказались слабой защитой от "дельты"

Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Антитела, выработанные в организме человека после перенесенного заболевания "омикрон"-штаммом коронавирусной инфекции, не столь действенны при борьбе с "дельта"-штаммом. При этом если человек переболел вариантом "дельта", то антитела после него, наоборот, способны нейтрализовать "омикрон".

Об этом сообщил гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, сославшись на одно из последних исследований на эту тему. "Иммунитет после перенесенного "омикрона" плохо работает на защиту от других штаммов. Антитела после "дельты" все-таки немного защищают от "омикрона", а антитела после "омикрона" на "дельту" влияют очень слабо. Это говорит о том, что "омикрон" не станет спасением и концом пандемии", - заявил Исаев ТАСС.

В декабре прошлого года итальянские врачи пришли к выводу, что для противодействия "омикрон"-штамму коронавируса иммунитету может потребоваться в 10-40 раз больше антител, чем для противостояния оригинальному, еще не мутировавшему уханьскому штамму. Самой эффективной была названа защита тех людей, которые переболели или вакцинировались, а затем укололи бустер, то есть ревакцинировались.

Предполагается, что усилить иммунитет в будущем также позволят препараты на основе антител к COVID-19, в России уже идут исследования на эту тему. В США тем временем ученые обнаружили неизвестные ранее два вида антител, которые в теории можно "размножить" в организме, чтобы он мог эффективнее противостоять "омикрону".