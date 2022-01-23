Что осталось на вторичке: покупаем кроссовер от 1,3 млн рублей

Желание купить новый автомобиль у отечественного автомобилиста не пропадает несмотря ни на что. Январь 2022 года только успел добраться до середины, а от знакомых пришло уже три запроса с желанием купить новое авто. Последние - с просьбой помочь стать обладателем Skoda Rapid. Звонок руководству дружественного дилера внушил оптимизм: машины есть в наличии, а список допоборудования крутится вокруг ста тысяч рублей - приемлемо. Беда в том, что итоговая сумма за отличный европейский, но все-таки "бюджетник" составила 1,3 млн рублей. В голове отчетливо сидит мысль, что подобной суммы хватит и на кроссовер: пусть немного поездивший, но свежий, а возможно еще и гарантийный. Проверяем цены и предложения отделов Trade-in официальных дилеров.

Итак, задача: найти свежий, то есть не старше пяти лет кроссовер с автоматом, с минимальным пробегом, желательно из одних рук, с подтвержденной сервисной историей, юридически чистым и, конечно, без ДТП. А главное - по цене, не сильно отличающейся от нового бюджетника вроде Rapid или Solaris\Rio. Возможно ли это? Проверяем.

Nissan Qashqai и X-Trail - от 1 200 000 рублей

Первый, который приходит на ум, конечно же, Qashqai. И профессиональная интуиция не подводит: за 1,2-1,4 млн рублей можно выбрать из массы вариантов кроссоверов 2017-2018 годов выпуска с пробегом 45-80 тыс.км от единственного владельца.

Нюанс только один - в большинстве случаев Qashqai будет в базовых исполнениях с турбомотором 1.2, реже с двигателем 2.0 и, конечно, исключительно с передним приводом. Исполнения со всеми ведущими колесами будут начинаться минимум от 1,45 млн рублей.

Такие же деньги просят за самые простые моноприводные варианты Nissan X-Trail 2.0. Только предложений таких раз-два и обчелся. Если нужен большой кроссовер Nissan в приличной комплектации, готовить придется от 1,6 млн рублей.

Suzuki Vitara - от 1 300 000 рублей

Не нравится Qashqai? Тогда рекомендуем присмотреться к Suzuki. Простой, но симпатичный кроссовер Vitara из-за импортной сборки чуть дороже. За базовые исполнения с мотором 1.6, передним приводом и пробегом около 60 тыс.км просят 1,3-1,4 млн рублей. Полный обойдется около 1,5 млн рублей. За эти же деньги можно купить и легендарный мини-внедорожник Jimny.

Skoda Yeti - от 1 300 000 рублей

Фото: Пресс-служба Skoda.

За указанную сумму можно выбрать компакт-кроссовер от Skoda. После выхода Karoq имя Yeti стало забываться, а зря! Очень талантливый кроссовер с отличными ездовыми характеристиками в 2017-2018 году еще выпускался, так что сегодня выбор этой модели достаточный. Правда, за базовые 1.3 млн придется довольствоваться не очень скоростным мотором 1.6 на 110 лошадок. За куда более резвый 1.4 турбо придется выложить не менее 1.4 млн рублей, а самые свежие экземпляры с полным приводом и скоростным мотором 1.8 обойдутся от 1,5 млн рублей.

Mitsubishi ASX и Outlander - от 1 500 000 рублей

Еще одни любимчики российских автовладельцев. Но ситуация с "Митсу" на рынке сложнее.

Ветеран ASX, переживший множество рестайлингов, в предпоследнем обновлении стал доступен только с 2018 года, причем исключительно с 2.0-литровым двигателем и полным приводом. Такой сегодня в отличном состоянии не купить дешевле 1,5-1,6 млн рублей.

Точно такой же расклад и по калужскому Mitsubishi Outlander 2.0, за исключением той разницы, что "старший брат" за те же деньги будет переднеприводным, реже - со всеми ведущими колесами. Диапазон по пробегу начинается от 60 тыс.км. Базовое оснащение скромное, но минимальный набор благ японские кроссоверы имеют. Приличный Outlander с двигателем 2.4 дешевле 1,7 млн рублей найти получится вряд ли.

Kia Sportage\Hyundai Tucson - от 1 500 000 рублей

В те же полтора миллиона рублей укладывается парочка эффектных "корейцев". Sportage в четвертом поколении отдаленно стал напоминать Cayenne, а Tucson в ярких цветах вообще был похож на раллийный болид.

Обе модели за указанную сумму будет оснащены базовым 2.0-литровым бензиновым мотором и передним приводом. Полный прибавит к цене около 100 тысяч рублей. Варианты мощнее и богаче обойдутся не меньше, чем в 1,7 млн рублей.

Toyota RAV4 - от 1 700 000 рублей

Популярнейший RAV4, который в регионах считается эталоном, а за Уралом - вообще единственным достойным внимания кроссовером, на вторичном российском авторынке всегда переоценен. Экземпляры 2017 года с пробегом от 75 тыс.км и в самых простых версиях с передним приводом дешевле 1,7 млн рублей не купить. Хорошие комплектации пятилетних "Рафиков" с 2.5-литровым агрегатом или редким 2.2-литровым дизелем вообще начинаются от 2,1-2,2 млн рублей. Дорого.

Volkswagen Tiguan\Skoda Kodiaq - от 1 800 000 рублей

Skoda Kodiaq как раз появившийся в 2018 году когда-то за 1,5 млн рублей можно было купить новым. Однако сегодня этот популярный чешский вседорожник шагнул одной ногой чуть ни в премиум, подтянув за собой и цены на вторичном рынке.

Обольщаться не стоит - ухоженные экземпляры даже с мотором 1.4 и небольшим пробегом стоят дорого: если нашли вариант дешевле 1,8 млн рублей, считайте, что повезло. Такая же ситуация с его немецким собратом, только Volkswagen за те же деньги будет на год старше и с пробегом тысяч на 10-20 км больше, правда, он будет чуть комфортнее, престижнее и рентабельнее.

Выводы

Фото: Пресс-служба Volkswagen

В целом вторичный рынок России оживает. Альтернатив новым "бюджетникам" у дилеров хватает, но здесь в очередной раз придется привыкать к новым ценам. Ну а ответ на вечный вопрос: что лучше - новый автомобиль с гарантией, но попроще или немного подержанный, но попрестижнее и побогаче, как и раньше кроется в требованиях к машине. Что вам больше подходит, то и следует выбирать.