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23.01.2022 19:22
Рубрика: Общество

Гинцбург рассказал, когда начнутся исследования назальной вакцины

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда начнутся клинические исследования назальной вакцины от коронавируса. По его словам, которые приводит официальный Twitter-аккаунт "Спутника V", они стартуют на следующей неделе.

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"Клинические исследования назальной формы вакцины "Спутник" начнутся в России на следующей неделе", - сообщил Гинцбург.

Там же сообщается, что назальная вакцина "Спутник" очень эффективна против высокотрансмиссивного штамма "омикрон" как с точки зрения защиты от инфекции, так и с точки зрения предотвращения передачи инфекции.

Ранее заместитель директора центра Гамалеи Денис Логунов сообщал, что испытания назальной формы могут продлиться до конца 2022 года. Сама вакцина будет двухкомпонентной.

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