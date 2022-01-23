Гинцбург рассказал, когда начнутся исследования назальной вакцины

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда начнутся клинические исследования назальной вакцины от коронавируса. По его словам, которые приводит официальный Twitter-аккаунт "Спутника V", они стартуют на следующей неделе.

"Клинические исследования назальной формы вакцины "Спутник" начнутся в России на следующей неделе", - сообщил Гинцбург.

Там же сообщается, что назальная вакцина "Спутник" очень эффективна против высокотрансмиссивного штамма "омикрон" как с точки зрения защиты от инфекции, так и с точки зрения предотвращения передачи инфекции.

Ранее заместитель директора центра Гамалеи Денис Логунов сообщал, что испытания назальной формы могут продлиться до конца 2022 года. Сама вакцина будет двухкомпонентной.