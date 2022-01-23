Гинцбург рассказал, когда начнутся исследования назальной вакцины

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда начнутся клинические исследования назальной вакцины от коронавируса. По его словам, которые приводит официальный Twitter-аккаунт "Спутника V", они стартуют на следующей неделе.
"Клинические исследования назальной формы вакцины "Спутник" начнутся в России на следующей неделе", - сообщил Гинцбург.
Там же сообщается, что назальная вакцина "Спутник" очень эффективна против высокотрансмиссивного штамма "омикрон" как с точки зрения защиты от инфекции, так и с точки зрения предотвращения передачи инфекции.
Ранее заместитель директора центра Гамалеи Денис Логунов сообщал, что испытания назальной формы могут продлиться до конца 2022 года. Сама вакцина будет двухкомпонентной.
Alexander Gintsburg, Gamaleya Center head: “Clinical studies of nasal spray form of Sputnik vaccine will begin in Russia next week”— Sputnik V (@sputnikvaccine) January 23, 2022
Sputnik nasal vaccine is very effective against highly transmissible #Omicron both in terms of infection protection & at preventing transmission. pic.twitter.com/ZMrPx6NAIO