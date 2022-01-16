Гинцбург: Назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной

Назальная вакцина против коронавируса, над которой работает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет двухкомпонентной. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

При этом ученый пояснил: если это первичная вакцинация, то будут применяться два компонента, а если бустер, то один компонент, передает РИА Новости.

Ранее Александр Гинцбург оценил вероятность сдачи положительного ПЦР-теста после назальной вакцины. По его словам, она крайне мала. "Не исключено, но это очень короткий промежуток времени, и нужно постараться, чтобы уловить этот промежуток, пока фагоцитирующие клетки не сожрут этот вирус. При этом вирус должен находиться в каком-то очень концентрированном состоянии", - рассказал Гинцбург.