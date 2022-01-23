Поклонники Аны де Армас подали в суд на Universal за "лживый" трейлер

Забавный скандал разразился вокруг фильма 2019 года "Вчера" (Yesterday) с Химешем Пателем. Двое ярых поклонников актрисы Аны де Армас подали в суд на компанию Universal.

Дело в том, что мужчины, одному из которых 38 лет, а другому 44, заплатили по 3,99 доллара за просмотр комедии про мир, никогда не знавший The Beatles. На выбор в значительной степени повлияло присутствие в трейлере картины Аны де Армас. Однако в самом фильме кубино-испанской красавицы не оказалось: сцены с её участием вырезали. Сценарист объяснил это сайту Cinema Blend решением оставить в картине только одну любовную линию с участием Лили Джеймс. Это и привело истцов в справедливое бешенство.

Теперь Конор Вулф и Питер Майкл Роза обвиняют студию Universal в маркетинговом обмане и требуют компенсацию в размере 5 миллионов долларов, передаёт Variety. Ведь, по их мнению, без Аны лента никакой ценности для них не представляет.