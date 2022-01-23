Продюсер подтвердила желание сделать Идриса Эльбу новым Джеймсом Бондом

Продюсер бондианы Барбара Брокколи в интервью Deadline рассказала, что Идрис Эльба действительно рассматривался создателями франшизы на пост нового агента 007. Такие слухи, напомним, фигурируют давно. Хотя сам Эльба в своё время называл их "бредовыми". А совсем недавно категорично заявил, что играть Бонда не намерен.

По словам Брокколи, кандидатура темнокожего актёра активно обсуждалась, но так как в фильме "Не время умирать" к роли вернулся Дэниел Крэйг, эти разговоры пришлось отложить.

Возобновились ли дискуссии на этот счёт теперь, когда многострадальный долгострой всё-таки вышел, Барбара не уточнила.