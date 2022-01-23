Лайнер МС-21 испытают на морозе для расширения сертификата типа

Лайнер МС-21 испытают в условиях низких отрицательных температур воздуха для расширения сертификата типа. В рамках испытаний один самолет уже прибыл в Якутск, сообщает пресс-служба главы Якутии.

По словам гендиректора корпорации "Иркут" (производитель МС-21) Андрея Богинского, испытания будут проводиться при температуре воздуха ниже минус 30 °C.

"Это продолжение той напряженной работы, которая завершилась в прошлом году получением сертификата типа на МС-21-300. Нам предстоит провести серию испытаний для расширения сертификата и до конца этого года передать первые серийные машины в эксплуатацию авиакомпании "Россия", - рассказал Андрей Богинский.

Ранее системы самолета уже были успешно протестированы в температурном режиме до минус 55 °C - но только на стендах.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев, климат республики позволяет проводить испытания самолетов при низких температурах.

"В аэропорту "Якутск" ранее уже тестировались воздушные суда "Суперджет 100", Ил-96, Бе-200, а также самолеты компаний Airbus и Boeing", - отметил он.

Специалисты корпорации "Иркут" и опытно-конструкторского бюро им. А.С. Яковлева будут работать в Якутске в течение трех недель.

Как заявлял ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, полеты самолетов МС-21 для расширения сертификата продолжатся вплоть до 2024 года. Серийное производство самолетов планируется начать в 2024 году.