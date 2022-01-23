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23.01.2022 11:38
Рубрика: Происшествия

В Омской области составили фоторобот возможного убийцы трех человек

Текст: Алексей Хадаев
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Омской области Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Омской области
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Омской области

В Омской области продолжается расследование дела об убийстве семьи из трех человек.

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Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону, по подозрению в совершении убийства трех человек, в том числе ребенка, разыскивают мужчину 45-50 лет худощавого телосложения. У подозреваемого морщинистое лицо, предположительно он носит бороду. В момент совершения преступления был одет в черную шапочку, черную короткую куртку, темные брюки, короткие зимние галоши. При себе может иметь холодное оружие.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о преступнике, правоохранители просят сообщить в полицию по телефонам (381-2) 79-37-92 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

Как ранее писала "РГ", органами СК России по Омской области по факту убийства супругов и их малолетней дочери возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По предварительным данным, утром 22 января 2022 года в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. Двое других детей - 14-летняя девочка и ее шестилетний брат спаслись от преступника, убежав из дома к соседям.

Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Омскую область криминалистов из центрального аппарата. Они будут оказывать помощь в расследовании.

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