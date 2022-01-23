Стоимость ипотеки в России в декабре выросла до максимума с 2015 года

Полная стоимость ипотеки в России в декабре 2021 года выросла до максимума с 2015 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

Как пояснили эксперты, полная стоимость ипотеки в декабре выросла на 4,4 процентных пункта по сравнению с ноябрем и составила 13,2%. Ранее такой показатель отмечался только в 2014 и 2015 годах. А средний размер ипотечного кредита, по данным бюро, упал на 13,5%, или 530 тысяч рублей, - до 3,4 миллиона рублей. Средний же срок ипотеки стал меньше на 2 года и составил 17 лет и 5 месяцев.

По словам специалистов, рост стоимости ипотеки связан исключительно с повышением ключевой ставки Банком России. От политики же ЦБ будет зависеть и дальнейшее поведение ипотечных ставок.

При этом эксперты подчеркивают, что на ипотечный рынок завязано множество отраслей и снижение его объемов может иметь негативные последствия для всего рынка недвижимости.

"Государство вполне может вмешаться в ценообразование за счет существенных изменений государственной программы, что может привести к некой стабилизации ставок или, возможно, даже к их снижению. В иных случаях рост ставки продолжится как минимум на горизонте первого квартала", - считают аналитики.

То, что ставки по ипотеке растут, фиксировал в конце декабря и сам Центробанк. Однако, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, этот рост меньше роста инфляции. А по мнению руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, ставки по ипотеке могут немного снизиться уже летом.