Как удалить аккаунт в "Инстаграм": простой способ покинуть соцсеть

Учитывая опасность зависимости, некоторые соцсети решили заботиться о пользователях. В декабре тот же Instagram стал напоминать посетителям о необходимости отдохнуть от смартфона.

При этом некоторые пользователи, изучив исследования на тему зависимости от соцсетей, материалы о необходимости безопасного поведения в интернете и испытывая желание скрыть личную жизнь от посторонних людей, решаются удалить свой аккаунт в Instagram, временно или навсегда. В последнем случае все фотографии, видео, отметки "Нравится", комментарии и подписчики полностью удаляются из соцсети.

Как удалить свой аккаунт навсегда

Зайдите в аккаунт через компьютер или мобильный браузер. По правилам соцсети, удалить аккаунт через приложение невозможно.

При необходимости скачайте свои фото и видео, так как сделать это после удаления нельзя

Откройте страницу "Удалить аккаунт"

Рядом с полем "Почему вы удаляете свой аккаунт?" выберите причину. Важно, что только тогда аккаунт удалится без возможности возврата.

Повторно введите пароль.

Нажмите Удалить аккаунт [имя пользователя].

Все ваши материалы будут удалены в течение 30 дней с момента отправки заявки, но срок по техническим причинам может увеличиться до 90 дней.

Чтобы скрыть свои материалы и активность, но не удалять их из соцсети, вы можете временно отключить свой аккаунт. В таком случае вся информация вновь появится после того, как вы его повторно активируете.