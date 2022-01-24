Лукашенко дал твердый ответ на угрозы и менторский тон США

Отвечая на очередные угрозы и менторский тон представителей Госдепа США в адрес Беларуси, которые поступают в последние дни с берегов Потомака, президент Беларуси дал понять, что руководство страны будет действовать "в интересах государства, что бы нам ни говорили, как бы нас ни пугали".

Соответствующее заявление Александр Лукашенко сделал 24 января при утверждении решения по охране государственной границы РБ органами пограничной службы, подчеркнув, что руководство страны никогда не допустит ее оккупации, передает БЕЛТА.

Белорусский руководитель пояснил, что буквально сутки назад до него "довели угрожающую позицию Госдепа США. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают: если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это. Понимаете, менторский какой-то тон в отношении Беларуси", - заметил президент РБ.

"Нам не надо никакой войны, - констатировал Лукашенко. - Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим действиям. Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете агрессорами. По их терминологии. Зачем это надо было? А сегодня они нам угрожают".

Верховный главнокомандующий в своем ответе западным оппонентам уточнил, что стране "хуже не сделаешь. Но если вы хотите нас вообще поставить на грань пропасти… нам придется защищать рубежи нашей страны так, как положено. И мы это умеем делать, мы это сделаем. И я в этом даже не сомневаюсь", - подчеркнул белорусский лидер.

Он подчеркнул в этой связи, что Западу и, в частности, ЕС нужно в первую очередь обратить внимание на свои действия. "Зачем Европейский союз свернул сотрудничество по линии вопросов границы? Это же не мы пошли на эту эскалацию отношений. Мы просто по факту реагировали. Поэтому действовать будем в интересах нашего государства, что бы нам ни говорили, как бы нас ни пугали", - резюмировал Лукашенко.