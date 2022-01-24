Минздрав Финляндии выступил против ковид-паспортов

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии заявило о том, что ковид-паспорта, или документы о вакцинации, не препятствуют распространению коронавируса. Ведомство также считает, что Евросоюз должен пересмотреть необходимость дальнейшего использования таких документов.

Статью на эту тему в ведущей финской газете "Хельсингин Саномат" написал глава отдела безопасности здоровья Ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии Мика Салминен. Он отметил, что "омикрон" заражает вакцинированных людей практически так же легко, как и непривитых, и это лишает смысла коронавирусные паспорта.

Салминен считает, что использование коронавирусных паспортов при получении публичных услуг может даже ускорить эпидемию, поскольку это сопровождается различными контактами. При этом он подчеркнул, что считает вакцинацию действенной мерой защиты от тяжелых форм коронавируса.

Напомним, что в странах Евросоюза введены ковид-паспорта, которые выдаются лицам, сделавшим прививку от коронавируса или официально переболевших COVID-19. Лицам, имеющим такой документ, разрешено посещать общепиты, массовые мероприятия и ходить на работу. Люди без ковид-паспортов очень сильно ограничены в своих правах.

Между тем, в минувшие выходные массовые демонстрации против ковид-паспортов прошли в Финляндии и Швеции. По словам организаторов, мероприятие было частью глобальной акции, которая прошла более чем в сорока странах мира.