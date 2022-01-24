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24 января 2022 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 24 января 2022 года № 1-пг "О внесении изменения в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа"

Дата подписания 24 января 2022 г.
Опубликован 24 января 2022 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 28 октября 2021 года № 81-пг "О режиме повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести изменение в подпункт 8 пункта 12 Перечня мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 28.10.2021 № 81-пг (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 29.12.2021 № 98-пг), изложив в его в следующей редакции:

"8) допускать направление своих работников в служебные командировки за пределы Ненецкого автономного округа, в сельские населенные пункты Ненецкого автономного округа при условии наличия у них законченной вакцинации, ревакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесенного заболевания COVID-19.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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