NYT: США рассматривают возможность размещения войск в Прибалтике и Восточной Европе

Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов в странах Балтии и Восточной Европе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителей администрации.

Как отмечается, в минувшую субботу высокопоставленные чиновники Пентагона представили Байдену несколько вариантов размещения американских военных неподалеку от российских границ. Они включают отправку в Европу от 1000 до 5000 человек с возможностью десятикратного увеличения контингента. Как обращает внимание газета, хотя поводом для развертывания дополнительных сил стала ситуация вокруг Украины, ни один из представленных вариантов не предусматривает размещение американских войск в этой стране.

Ожидается, что решение Байден примет на этой неделе. Если он одобрит размещение контингента в Прибалтике и Восточной Европе, часть солдат будет отправлена из США, часть передислоцирована из других европейских стран. Хотя подробности состава войск не раскрываются, представители вооруженных сил США отметили, что они должны включать в себя больше сил ПВО, инженерных войск, служб тылового обеспечения и артиллерии.

Стоит отметить, что в настоящее время в Польше дислоцировано около 4000 военнослужащих США и 1000 других военнослужащих НАТО. В странах Балтии находится около 4000 представителей Североатлантического альянса.

Напомним, Россия неоднократно отвергала обвинения в желании напасть на Украину. Как подчеркивают в Москве, РФ никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Напряженность в регионе нагнетается из-за участившихся учений НАТО в Восточной Европе и Черном море. Как обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину (только от США Киев с 2014 года получил военной помощи на 2,7 миллиарда долларов), отправляет туда военных инструкторов. По словам министра, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.