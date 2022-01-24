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Окаменелость цветка из Китая подвинула эволюцию растений на миллионы лет

24.01.2022 / 11:54
Фото: Da-Fang Cui et al.
Фото: Da-Fang Cui et al.

Ученые Китайской академии наук и Южно-Китайского сельскохозяйственного университета описали самый древний цветочный бутон, которому 164 миллиона лет.

Фото: George O., Jr. Poinar / Kenton L. Chambers / Oregon State University
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Окаменелость Florigerminis jurassica была найдена на севере Китая в регионе Внутренняя Монголия. Образец включает в себя не только стебель, но и цветочные почки с зачатками листьев и цветов. Древнее растение имеет длину 4,2 сантиметра и ширину два сантиметра. Площадь крошечного бутона около трех квадратных миллиметров.

Открытие меняет представление ученых о появлении цветковых растений - вероятно, они появились уже в юрском периоде, между 145 и 201 миллионами лет назад. Ранее считалось, что они появились между 66 и 145 миллионами лет назад.

По словам палеоботаников, появление покрытосеменных растений с цветками всегда порождало споры. Дело в том, что покрытосеменные можно отличить от других растений по цветам, но бутоны зачастую слишком хрупкие и просто не сохранялись в окаменелостях до нашего времени. Устранение противоречий может быть достигнуто только путем описания немногочисленных экземпляров.

Предыдущие окаменелости растений часто сохранялись фрагментарно. Этот Florigerminis jurassica подчеркивает присутствие покрытосеменных в юрском периоде и требует переосмысления их эволюции.

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