Песков назвал источник эскалации напряженности вокруг Украины

Напряженность вокруг Украины растет из-за действий США и НАТО. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос о том, нельзя ли назвать планы Госдепартамента США эвакуировать семьи американских дипломатов из Киева провокацией, Песков заявил, что Москва констатирует, что "эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО". Он уточнил, что речь идет об информационной истерике, "щедро обрамленной огромным количеством ложной информации, просто ложью, которая публикуется, фейками".

Так, Песков напомнил, что несколько дней назад был вброс, что США якобы эвакуируют своих дипломатов. "Был виток истерики. В итоге все свелось к рекомендации Госдепа", - заметил он. Также он привел заявления НАТО об увеличении контингента и стягивании сил и средств на восточный фланг. "Все это приводит к тому, что напряженность растет", - сказал пресс-секретарь президента. "Это происходит не из-за того, что делает Россия. Это все происходит из-за того, что делает НАТО, США и за счет той информации, которую они распространяют", - заключил он.