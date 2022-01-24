Под Калугой руководство колонии отстранили после гибели осужденного

В Калужской области после гибели заключенного в колонии отстранили от должности начальника исправительного учреждения и его заместителя. В отношении начальника УФСИН России по региону проводится служебная проверка, сообщили в пресс-службе ФСИН России.

Сразу же после поступления информации об обнаружении тела осужденного в калужскую ИК №3 была направлена комиссия центрального аппарата. Был проведен опрос сотрудников колонии и осужденных. Членами комиссии изучались записи камер видео наблюдения.

В результате комиссией был выявлен ряд грубых нарушений, как в деятельности колонии, так и территориального органа. Кроме того, обнаружились нарушения и в организации работы систем видеонаблюдения. В итоге руководством ФСИН России принято решение об отстранении от занимаемой должности начальника ИК и его заместителя.

Тело осужденного было найдено 22 января с в медико-санитарной части. По факту его гибели следователями возбуждено уголовное дело. Комплексная проверка колонии организована также прокуратурой области.