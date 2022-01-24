Суд отказал экс-замглавы ФСИН Коршунову в освобождении по болезни

Лефортовский суд Москвы в понедельник, 24 января, рассмотрел ходатайство адвоката Александра Линникова об освобождении бывшего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.

В настоящее время Коршунов, который по данным защиты страдает тяжелым иммунным заболеванием, отбывает наказание в СИЗО "Лефортово". Слушания уже несколько раз переносились.

В итоге, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Лефортовского суда, рассмотрев ходатайство защитника, суд оставил его без удовлетворения. Ранее в 2020 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил Коршунова к девяти годам колонии по делу о растрате в тюремном ведомстве.