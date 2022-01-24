В Подмосковье началась вакцинация подростков от коронавируса

Вакцинация подростков от коронавируса препаратом "Спутник М" началась в Подмосковье, сообщает официальный сайт регионального министерства здравоохранения.

Как ранее анонсировал губернатор Андрей Воробьев, вакцина поступила в пункты иммунизации детских поликлиник. Прививаться могут подростки от 12 до 17 лет. С 15 лет пациенты могут самостоятельно принять такое решение, до этого возраста требуется письменное согласие родителей. "Перед процедурой ребенка обязательно осматривает педиатр", - отметила министр Светлана Стригункова.

Напомним, что для вакцинации детей применяется вещество, содержащееся в "Спутник V", но в значительно сниженной дозировке. Предварительные итоги испытаний показали, что никаких серьезных побочных эффектов вакцина на вызывает.