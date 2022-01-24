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Рубрика: Происшествия

На Сахалине и в Якутии проверят сообщения о нападении собак на людей

Текст: Ольга Коваль

Прокуратура Углегорского района Сахалинской области начала проверку после получения информации о нападении бродячей собаки на ребенка.

В Забайкалье стая собак загрызла ребенка

В понедельник стало известно о том, что в поселке Шахтерск агрессивный пес набросился на игравшую рядом со своим домом четырехлетнюю девочку и покусал ее за лицо. Спасли ребенка соседские дети, прибежавшие на крики. Они отогнали разъяренное животное и отвели малышку домой.

"По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве.

Аналогичный случай произошел в Якутске в воскресенье. Только там от нападения собачьей стаи пострадал мужчина. Бродячие псы набросились на него в печально известном Автодорожном округе (в конце прошлого года от зубов агрессивных животных там погибла 53-летняя сотрудница Северо-Восточного федерального университета).

Как рассказали в республиканском управлении следкома, горожанин получил травму ноги и вынужден был обратиться в больницу.

"По данному факту в рамках ранее возбужденного уголовного дела о халатности следователями начата процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены детали произошедшего, степень тяжести вреда, причиненного здоровью мужчины, и иные обстоятельства", - добавила старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.

Как ранее писала "РГ", глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату проанализировать случаи гибели людей от нападения агрессивных собак в регионах и подготовить предложения по совершенствованию законодательства, чтобы предотвратить подобные ЧП. Решение было принято после того, как в Забайкалье собачья стая загрызла семилетнюю девочку.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область ДФО Якутия

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