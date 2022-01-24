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24.01.2022 06:59
Рубрика: Происшествия

Задержаны двое подростков по подозрению в убийстве семьи под Омском

В Омской области задержаны двое подозреваемых в убийстве двух взрослых и ребенка.

Криминалисты СК России выехали на место убийства семьи под Омском

Напомним, 22 января в одном из домов в селе Юрьевка были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери. Неизвестные убили их, используя нож.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 17-летний житель села и 14-летняя дочь убитых,- пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Чтобы установить личности злоумышленников, сотрудники полиции детально отработали всех жителей села, круг знакомых и близких к семье.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что дочь убитых намеренно вводит полицейских в заблуждение. Сразу после убийства девушка рассказала, что успела покинуть дом в момент нападения злоумышленника, и помогла составить фоторобот мужчины.

Оказалось, что 14-летняя девушка подговорила своего 17-летнего парня убить ее мать и отчима, которые были против их дружбы, сообщили в региональном СК.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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