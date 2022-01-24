Прокуратура проверит работу властей Краснодара по ликвидации снегопада

В Краснодаре прокуратура организовала проверку, чтобы оценить действия городских властей по борьбе с последствиями обильного снегопада, который обрушился на краевую столицу. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, будет дана оценка уборке снега с дорог, тротуаров и придомовых территорий.

- В связи с обильными снегопадами на территории города дороги и тротуары покрыты высоким слоем снега, что приводит к негативным последствиям в виде нарушения прав граждан в сфере безопасности движения, - отметил старший помощник прокурора Краснодара Екатерина Подгорбунских.

Сотрудники прокуратуры проверят действия администраций округов города, а также управляющих компаний, ответственных за уборку территорий. Кроме того, будет оценено реагирование подрядных организаций для ликвидации последствий снегопада и расходование бюджетных денег.

Сейчас на улицах города снег расчищают комбинированные машины, автогрейдеры, тракторы и фронтальные погрузчики. Основные магистрали Краснодара сейчас в приемлемом состоянии, городские службы чистят второстепенные дороги. Чтобы улучшить сцепление снега с колесами использовали почти 700 тонн специальной смеси песка и соли.

Как ранее сообщалось, в Краснодаре за несколько дней выпал исторический максимум снега - больше 40 сантиметров. Из-за непогоды 24 января отменили уроки в школах, а аэропорт краевой столицы закрывался для расчистки взлетных полос.