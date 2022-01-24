Завершено расследование убийства восьмилетней школьницы в Тюмени

Главк СК России заявил о завершении следствия по уголовному делу об изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в Тюмени.

Напомним, трагедии случилась прошлым летом: 30 июня школьница направилась в общежитие на улице Судостроителей, где ловил незапароленный интернет, чтобы закачать игру. Ее хватились вечером. Заявление в полицию отец с бабушкой написали уже ночью.

Волонтеры, стражи порядка, неравнодушные местные жители искали девочку в городе и окрестностях полтора месяца. 19 августа коммунальщики косили траву на берегу озера Оброчное, и там, в двух километрах от дома ребенка, нашли коробку с останками.

Подозреваемого задержали 25 августа - выдали упаковка, в которой было тело, его образец ДНК совпал с биоматериалом на месте ее обнаружения. В надругательстве и жестком убийстве уроженец Сургута, в прошлом - помощник участкового, сознался.

"Установлено, что 30 июня фигурант, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, на площадке первого этажа одного из жилых домов по улице Судостроителей встретил девочку. Заманил ее к себе в арендованную квартиру, где задушил", - передает пресс-служба следственного ведомства.

По данным экспертов, тело своей жертвы он герметично упаковал и хранил в квартире, и только 17 августа отнес на берег озера.

На данном этапе следственные действия по уголовному делу завершены. Обвиняемый и защитник знакомятся с материалами.