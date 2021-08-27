В Тюмени суд арестовал обвиняемого в убийстве девочки

Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения обвиняемому в гибели восьмилетней девочки. Сорокалетний уроженец Сургута арестован на два месяца. Как передает пресс-служба областной инстанции, судебное следствие по этому уголовному делу будет проходить в закрытом режиме потому, что потерпевшая девочка - несовершеннолетняя.

Напомним, мужчина является фигурантом в деле о жестоком убийстве школьницы. Она пропала еще 30 июня. Поиски на протяжении многих недель оказались безуспешными. Лишь 19 августа ее тело нашли на берегу водоема - в двух с половиной километрах от дома, где она жила с отцом.

Останки были завернуты в пленку и лоскут от ковра. Он стал одной из улик в деле: при обыске квартиры, которую снимал подозреваемый, была найдена другая часть половика. Кроме того, сообщили правоохранительные органы, совпали образцы, взятые у мужчины и на теле погибшей девочки.

В материалах предварительного расследования сказано: мужчина ранее жил в Сургуте и служил в правоохранительных органах. Потом уволился и несколько лет назад переехал в Тюмень, где работал мебельщиком.

"Подозреваемый сознался в совершенном преступлении", - подчеркнули в облсуде.

Расследованием дела занимается центральный аппарат СК. Параллельно изучаются обстоятельства исчезновения еще нескольких детей в городе: по данным ведомства, таких случаев с 1997 года в Тюмени было девять. Тела некоторых несовершеннолетних с признаками насильственной смерти были позднее обнаружены.