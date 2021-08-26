Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени работал на мебельном производстве

Сорокалетний уроженец Сургута, который проходит подозреваемым по жестокому убийству восьмилетней девочки в Тюмени, трудился на местном мебельном производстве. Это следует из кадров допроса опубликованных МВД РФ.

Напомним, пропавшую школьницу искали, начиная с 30 июня, и вплоть до дня, когда ее тело было случайно обнаружено на берегу озера Оброчное, в двух с половиной километрах от дома, где она жила с отцом.

Останки нашли в картонной коробке - завернутыми в полиэтилен и кусок коврика. Коробка оказалась от бытовой техники, которую, как удалось выяснить следователям, устанавливали в кухонный гарнитур. Изготовлением мебели занимался местный цех, расположенный неподалеку. Так удалось выйти на одного из работников фирмы: дома у него нашелся половик, от которого была отрезана часть… Мужчину задержали в качестве подозреваемого, позднее в правоохранительных органах сообщили: он дает признательные показания.

"В результате исследования установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование продолжается.