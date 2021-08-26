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26.08.2021 13:08
Рубрика: Происшествия

СК РФ назвал фамилию подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени

Текст: Иван Петров
В Следственном комитете России впервые назвали фамилию подозреваемого, задержанного за убийство восьмилетней девочки в Тюмени. Им оказался 40-летний уроженец Сургута Виталий Бережной. Мужчина задержан, в ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством о заключении под стражу Бережного.

В Главном следственном управлении СК России (дело ведут следователи из Москвы) готовятся предъявить обвинение фигуранту. Ему будет вменена статья Уголовного кодекса РФ "убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием".

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени мог участвовать в ее поисках

По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной изнасиловал, после чего убил девочку. "В ходе допроса подозреваемый уже дал признательные показания. По его словам, утром, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал. После чего задушил", - рассказали в СК России.

Уточняется, признательные показания подозреваемый подтвердил "при их проверке на месте, в том числе указал место сокрытия тела девочки"

Тело девочки, выяснили следователи, преступник хранил несколько дней у себя в холодильнике. "С места работы (сборщиком мебели) Бережной взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. В целях сокрытия преступления 17 августа он отнес и спрятал эту коробку в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное. Где оно впоследствии было обнаружено в ходе организованных следствием поисковых мероприятий", - рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Накануне в МВД рассказали, что именно благодаря этой коробке, в которую преступник поместил тело убитой девочки, его удалось идентифицировать.

В СК также подтвердили информацию о том, что Бережной ранее служил в органах внутренних дел. "Установлено, что Бережной более 3 лет (в 2008-2011 годах) проходил службу помощником участкового уполномоченного милиции в райотделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. В Тюмень он переехал в 2015 году. С середины июня текущего года до середины августа проживал в арендованной квартире неподалеку от места жительства потерпевшей", - сообщили в СК России.

В настоящее время по данному уголовному делу назначен ряд экспертиз с целью установления полной картины произошедшего.

В СК напомнили, что это уголовное дело по решению председателя СК России Александра Бастрыкина было передано в центральный аппарат. И пояснили, что связано это было с "неэффективностью организованного руководителем следственного управления СК России по Тюменской области Александром Кубляковым процесса расследования". В том числе главному следователю региона вменяется плохая организация поисковых и оперативных мероприятий. В настоящее время в отношении Кублякова назначена служебная проверка.

"Кроме того, для расследования уголовного дела о фактах безвестного исчезновения 8 детей в Тюменской области в разное время и установления всех обстоятельств совершенных преступлений в регион направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СКР", - заключили в ведомстве.

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